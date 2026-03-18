Капсулу времени заложили в основание будущего детского сада в Одинцове

Трехэтажное здание на 260 мест станет частью образовательного кластера «Эврика». Рядом планируют построить еще один детский сад и школу на 1100 учеников.

Глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с жителями жилого комплекса «Одинцовские кварталы» заложил капсулу с посланием для будущих воспитанников.

Внутри нового детского сада предусмотрены игровые и развивающие помещения, залы для занятий, медицинский блок и просторные зоны отдыха. Открытие запланировано на 2027 год.

Второе дошкольное учреждение на 260 мест планируется построить в 2028 году, а школу — в 2031 году. На прилегающей территории кластера появятся стадион, игровые и спортивные площадки.

Андрей Иванов отметил важность соблюдения сроков строительства. По его словам, район активно развивается, и людям нужны социальные учреждения рядом с домом.