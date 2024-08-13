Капсулу времени заложили в фундамент новой школы в Красногорске

В Красногорске прошла торжественная церемония закладки капсулы времени. Ее разместили в основании нового корпуса образовательного центра «Полет».

Трехэтажную школу на 1100 мест возведут в жилом комплексе «Квартал Строгино». В ней дети будут заниматься естественными науками, информатикой, иностранными языками и музыкой.

Здесь появятся лаборантские, помещения групп продленного дня, блок арт-мастерских, информационно-библиотечный центр с зонами для чтения и отдыха, медиатекой и центром детских инициатив.

Капсулу времени заложили в фундамент будущего учреждения в торжественной обстановке. От имени главы Красногорска Дмитрия Волкова к жителям обратилась исполняющая обязанности начальника управления образования округа Ольга Кравец.

«Сегодня знаменательное событие для системы образования городского округа. Заложили капсулу строительства нового корпуса образовательного центра „Полет“. Наш город юный, молодой, активно развивается, поэтому у нас всегда есть потребность в новых образовательных учреждениях», — сказала Ольга Кравец.

Также в жилом квартале построят поликлинику на 115 посещений в смену и два детских сада на 425 мест суммарно. Образовательные учреждения должны ввести в эксплуатацию в 2026 году.

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