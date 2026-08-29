Капсулу времени в основание детского сада заложили в Химках

В микрорайоне Ивакино городского округа Химки состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени в основание строящегося детского сада. В мероприятии приняли участие глава Химок Инна Федотова, представители администрации и местные жители.

Послание, заложенное в основание будущего учреждения, адресовано воспитанникам, которые впервые переступят его порог. В нем содержатся слова о семье, дружбе и любви к Родине — простые, но важные для подрастающего поколения.

Новый детский сад рассчитан на 500 мест. Внутри предусмотрено все необходимое для комфортного пребывания и развития детей: игровые комнаты, залы для музыкальных занятий и физкультуры, медицинские блоки, кабинет логопеда и пищеблок полного цикла. Все помещения будут оснащены по самым современным требованиям, отметила глава округа Инна Федотова.

После официальной части церемонии представители администрации ответили на вопросы жителей, а также проинформировали о развитии транспортной инфраструктуры микрорайона и сроках строительства дорог.

Закладка капсулы времени стала символическим началом нового этапа в жизни микрорайона Ивакино. Ввод детского сада в эксплуатацию позволит обеспечить доступным дошкольным образованием сотни семей и создаст комфортные условия для всестороннего развития детей.