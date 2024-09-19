Капсулу в основание нового ФОКа с бассейном заложили в День города в Лобне

Масштаб, атмосфера радости, отличная погода и рекордное число участников — День города в Лобне превзошел все ожидания. К празднику в городе открыли новую детскую площадку и заложили капсулу в основание нового спортивного комплекса с бассейном в микрорайоне Катюшки.

Краснополянцы получили в подарок благоустроенную площадь. Новые скамейки, клумбы и фонари, а главное — безопасность и комфорт. На новом асфальте — детские рисунки. О любви к родному городу и району рассказали участники конкурса, посвященного 63-летию Лобни.

Всего год назад праздник отмечали небольшим концертом на старой сцене, а в 2024-м Лобня гуляет со столичным размахом. Торжества продолжались до позднего вечера, а утро началось с подарков. На улице Авиационной открыли новую детскую площадку. С начала года это уже 12-я обновленная площадка в городе. В ближайшее время откроют еще две.

Для будущих чемпионов — один из главных подарков ко Дню города. В микрорайоне Катюшки заложили капсулу в основание нового физкультурного-оздоровительного комплекса с бассейном. Событие долгожданное для тысяч любителей спорта. В церемонии поучаствовала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

В центральном парке гостей пригласили на выставку «Сделано в Лобне». В большом павильоне — стенды городских предприятий, продукция которых известна далеко за пределами города. Идея выставки принадлежит главе округа Анне Кротовой, которая часто встречается с бизнесменами, знакомится с производством и уверена, что об успехах лобненских предпринимателей нужно обязательно рассказывать жителям.

«Откликнулись все наши крупнейшие предприятия. Наша поддержка, наша опора, наши налоги сегодня выставлены здесь. Каждому из них я желаю процветания, я желаю инвестиций, развития. Поздравляю с Днем города все наши предприятия, спасибо им!» — сказала Кротова.

Обновленная Аллея Славы — еще одно подтверждение того, что в Лобне живут, учатся и работают талантливые, умные и позитивные люди.

На празднике нашлось место и для добрых дел. Горожане снова собрали гуманитарную помощь: посылки для военнослужащих и их семей несли школьники, учителя и предприниматели. Всего за день собрали более двух тонн груза.

Лучшие творческие коллективы города порадовали гостей праздника красочным шоу, в котором приняли участие более 400 исполнителей. Костюмированная историческая реконструкция «Летопись Лобни», необычные хореографические постановки и финальный флэшмоб «Лобня — часть России» никого не оставили равнодушными. После концерта на главной сцене парка состоялась церемония награждения. Почетные грамоты и памятные подарки получили горожане, которые делают все возможное для того, чтобы Лобня развивалась и процветала.

Праздничные гуляния, концерты, конкурсы и мастер-классы прошли во всех районах города. А вечером в центральном парке засверкали огни лазерного шоу. В 63 все еще только начинается.

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