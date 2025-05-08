Капсулу с посланием потомкам заложили на Аллее Славы в Видном

«Специальная военная операция стала суровым испытанием для всей страны. В этих непростых условиях Ленинский округ и его жители проявили лучшие качества — отвагу, стойкость, самоотверженность, преданность Родине и готовность прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Знаю, что за каждым героем стоит семья, ждущая его возвращения. Мы разделяем вашу боль и гордимся вашими близкими. Памятник станет местом, где каждый сможет почтить память погибших, выразить поддержку и солидарность тем, кто сейчас находится на передовой», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

Текст послания зачитал Герой России Рашид Галиуллин.

«Мы не знаем, каким будет ваш мир. Будут ли в нем войны и конфликты? Будет ли необходимость защищать свои идеалы с оружием в руках? Мы надеемся, что нет. Но если вдруг вам придется столкнуться с угрозой, помните, что сила России — в духе единства, в связи поколений, в любви к Родине и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Пусть этот памятник участникам специальной военной операции служит вам в этом напоминанием», — произнес послание потомкам Рашид Галиуллин.

Капсулу заложили в основание будущего памятника. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания и возложили цветы.

В пресс-службе Ленинского округа отметили, что мемориальный комплекс Аллея Славы в центре города Видное включает в себя целый ряд памятников, увековечивающих подвиги земляков. В его центре — Вечный огонь с монументом «Журавли». Также есть Стена памяти с именами восьми тысяч видновчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, и памятник воинам-интернационалистам, куда жители приносят цветы и фотографии павших бойцов специальной военной операции.