Капремонт Звенигородского филиала Красногорского колледжа завершен на 65%

Специалисты продолжают работы по капитальному ремонту филиала «Красногорского колледжа». На данный момент завершаются кровельные работы, ведется облицовка фасада, отделка, монтаж инженерных сетей.
67 специалистов и 2 единицы техники задействованы в ходе строительно-ремонтных работ
Отмечается, что в здании площадью 6089 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.
Срок запланированных работ — до конца 2026 года.
