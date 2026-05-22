Капремонт Звенигородского филиала Красногорского колледжа завершен на 65%

Минстрой МО
Фото: Минстрой МО

Специалисты продолжают работы по капитальному ремонту филиала «Красногорского колледжа». На данный момент завершаются кровельные работы, ведется облицовка фасада, отделка, монтаж инженерных сетей.

67 специалистов и 2 единицы техники задействованы в ходе строительно-ремонтных работ

Отмечается, что в здании площадью 6089 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Срок запланированных работ — до конца 2026 года.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте