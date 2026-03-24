Капремонт жилых домов в рамках трехлетнего плана начался в Подмосковье

Трехлетняя программа капитального ремонта многоквартирных домов стартовала в Подмосковье. За этот период планируют привести в порядок почти шесть тысяч зданий.

Подрядчики Фонда капремонта Подмосковья уже вышли на объекты и приступили к первым этапам работ в 39 округах. Специалисты приведут в порядок фасады, кровли, коммуникации и другие элементы зданий.

Сезонные работы завершат до 30 сентября, а все объекты сдадут до 15 декабря.

На форуме «Капитальный ремонт 2026-2028: от планов к реализации» министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев обозначил приоритеты трехлетней программы. Всего до 2028 года планируется обновить 5,8 тысячи домов. Лидерами станут Балашиха, Люберцы и Лобня.

Программа направлена на повышение надежности жилфонда и создание комфортных условий более чем для 800 тысяч человек.