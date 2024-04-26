Капремонт жилых домов начали в Лобне | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:27 Капремонт жилых домов начали в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Капитальный ремонт жилых домов стартовал в Лобне. Первый заместитель главы городского округа Евгений Аптекин вместе с заместителем главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексеем Синелобовым и руководителем проекта от Фонда капитального ремонта Артемом Зубком провели осмотр хода капитального ремонта нескольких объектов, где ведут работы.

В рамках региональной программы капремонта, на улицах Мирная, 20 и Аэропортовская, 2 производится замена кровли с полной заменой стропильной системы и наружного водостока. Данные работы направлены на улучшение условий проживания жителей и повышение безопасности зданий.

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На улице Краснополянская, 31, специалисты завершили работы по обновлению стен, потолка и пола в подвале, а также успешно избавились от подтопления грунтовыми водами. Это значительно улучшит состояние общего имущества дома и предотвратит возможные проблемы с влажностью в будущем.

В ближайшее время начнется замена внутренних инженерных систем, что позволит повысить комфортность и безопасность проживания для жителей этих домов.

В текущем году в Лобне запланирован капитальный ремонт 104 многоквартирных домов.

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