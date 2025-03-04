Капремонт зданий Центра образования № 30 в Электроуглях завершат в 2025 году

В Электроуглях активно продолжается капитальный ремонт двух зданий Центра образования № 30, что является важной частью программы по модернизации образовательной инфраструктуры. Учителя и ученики с нетерпением ждут возвращения в обновленные классы, которые станут более комфортными и современными.

Депутат Богородского округа Олег Кобляков посетил объекты вместе с родительским комитетом, чтобы оценить ход работ в рамках федерального проекта «Новая школа». На данный момент на строительной площадке задействованы 47 рабочих и одна единица техники, что позволяет выполнять все задачи эффективно.

Общая площадь зданий составляет 7200 квадратных метров. В ходе ремонта планируется обновление фасада и крыши, замена всех инженерных систем и сантехники. Внутренние помещения также получат новую отделку, а классы, спортивный зал и пищеблок будут оснащены современным оборудованием и мебелью.

Работы идут по графику, без задержек, и открытие обновленных зданий запланировано на сентябрь этого года. Эти изменения значительно улучшат условия для учебного процесса и сделают образовательное пространство более привлекательным для учеников.