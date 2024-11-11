Капремонт зданий «Мособлпожспаса» провели в 4 округах Подмосковья

Здания подразделений региональной противопожарно-спасательной службы отремонтировали в четырех городских округах Московской области с начала года. Работы прошли по программе «Безопасность Подмосковья».

По словам заместителя начальника ГКУ «Мособлпожспас» Владимира Корзуна, летом в 250-й пожарно-спасательной части территориального управления № 7 в Орехово-Зуевском городском округе капитально отремонтировали системы отопления. Новые батареи установили на первом этаже здания, где располагается гараж пожарного депо, а также в подвале.

Кроме того, полностью отремонтировали внутренние помещения на двух этажах здания поисково-спасательного поста № 233 пожарно-спасательной части территориального управления № 4 в селе Мишутино Сергиево-Посадского городского округа.

Также ремонт провели в здании 343-й пожарно-спасательной части в селе Ульянино Раменского городского округа и в здании 277-й пожарно-спасательной части в городском округе Лосино-Петровский.

«Мы стараемся обеспечить нашим специалистам комфортное пребывание на рабочем месте, обустроить их быт, создать приятную окружающую обстановку, чтобы она способствовала бодрому эмоциональному настрою и успешному выполнению задач», — отметил Владимир Корзун.