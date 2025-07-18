Капремонт завершили еще в 22 многоквартирных домах Ленинского округа

Сейчас работы проводятся в 13 многоквартирных домах в городе Видное — на улице Заводской, 12, проспекте Ленинского Комсомола, 28 и 48, на Жуковском проезде, дом 5. В доме № 37 улице Зеленой в поселке Володарского ремонтируют кровлю.

Фасады обновляют в Видном на Жуковском проезде, 1, на улице Лемешко, 12, на улице Советской, 34/1, в рабочем поселке Новодрожжино, 3, а также в Горках Ленинских, Новое шоссе, 95. Замена внутренних инженерных систем производится в Новодрожжино в домах № 1 и 2 и в Развилке в доме № 11а.

Перечень адресов программы был пересмотрен и дополнен еще 30 жилыми домами, в результате чего их общее количество составляет 56.

Заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина подчеркнула, что постоянный контроль за ходом работ и активное участие специалистов разных уровней обеспечивает эффективное достижение поставленных целей. Основное внимание уделяется безопасности и надежности всех систем.