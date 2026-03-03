Капремонт ВЗУ в Смирновке вышел на финальную стадию в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов выехал на объект для личной проверки готовности водозаборного узла в Смирновке. Работы вышли на финишную прямую.

Строительная часть объекта полностью сдана: электрическое хозяйство обновлено, гидравлическая система модернизирована, новое оборудование установлено. Сейчас на площадке продолжаются пуско-наладочные мероприятия — их завершение намечено на следующую неделю.

«Основные работы уже позади. После выхода станции на проектную мощность жители поселка получат надежную и стабильную систему водоснабжения, полностью соответствующую всем современным санитарным нормам. ВЗУ обслуживает 24 многоквартирных дома — это порядка 1500 жителей», — отметил Леонид Степанов.

Финансирование ремонтных работ осуществлялось за счет средств муниципального бюджета. Соблюдение сроков и качество выполненных работ контролирует отдел инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.