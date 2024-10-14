Капремонт воздушной линии «Голутвин – Рубин» завершили в Подмосковье

Подмосковные энергетики заменили опоры на воздушной линии электропередачи 110 киловольт «Голутвин — Рубин» на востоке региона. Работы провели в рамках программы капитального ремонта высоковольтных ЛЭП.

Эту воздушную линию протяженностью около 28 километров ввели в эксплуатацию в 1929 году, а в этом году специалисты завершают капитальный ремонт линии. Они уже заменили 64 деревянные опоры на современные железобетонные.

Благодаря модернизации ЛЭП качественное электроснабжение получили более 38,6 тысячи потребителей, а также 151 социально значимый объект городского округа Коломна.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».