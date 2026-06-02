Капремонт во втором корпусе Центра образования №1 в Пушкинском округе близится к завершению

Во втором корпусе Центра образования №1 в городском округе Пушкинский выполнен капитальный ремонт наполовину. Строители уже заменили оконные блоки, включая чердачное окно в форме многоугольника. Фасад готов на шестьдесят процентов: старое кирпичное здание преображают серо-синие керамогранитные плиты.

Скоро строители начнут монтировать новую металлическую кровлю. По словам начальника производственного участка Владимира Андреева, стропильную систему крыши уже обновили целиком.

Внутри здания работы тоже идут полным ходом. Уже сделаны кирпичные перегородки, стяжка пола, зашпаклеваны стены. Сейчас рабочие кладут плитку и готовятся к покраске. Параллельно усиливают межэтажные перекрытия и дверные проемы, монтируют водопровод, канализацию, вентиляцию.

Электрики тянут новую проводку и слаботочку для пожарной и охранной сигнализации, а также для школьного звонка.

Первый звонок в обновленном втором корпусе Центра образования №1 прозвучит уже в сентябре — в День знаний. Капремонт идет по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту России.