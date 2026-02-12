Капремонт в школе №9 подмосковных Луховиц завершится к 1 сентября 2027 года

В учебном переулке подмосковных Луховиц начинается капитальный ремонт здания «Средней общеобразовательной школы №9». Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Молодежь и дети».

На данный момент на объекте ведутся подготовительные работы: поставка материалов и оборудования, обустройство мест для их складирования.

Здание школы, построенное в 1994 году, имеет площадь более 2 697,2 квадратных метров. В ходе капитального ремонта будут обновлены все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы. Заменят двери, окна, инженерные коммуникации. Фасад утеплят, а кровлю — заменят.

В спортзале отремонтируют пол и стены, установят новые спортивные снаряды. Столовая также подвергнется обновлению: школу ждет поставка нового оборудования для пищеблока. Для безопасности школьников модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию.