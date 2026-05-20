Школу № 24 Монине капитально отремонтирую к 1 сентября

В четвертом корпусе средней школы № 24 имени С. А. Красовского в поселке Монино Щелковского городского округа продолжаются работы по капитальному ремонту. Строительная готовность объекта уже превысила 57%, как сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая входит в национальный проект «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.

На данный момент на объекте задействовано 60 человек. Рабочие ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, а также монтируют инженерные коммуникации.

В здании школы общей площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров планируется провести кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроить входные группы, заменить системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, будет закуплена новая мебель и оборудование, а также благоустроена прилегающая территория.