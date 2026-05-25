Губернский колледж в Протвине капитально отремонтируют к 1 сентября

В городе Протвино на территории Губернского колледжа полным ходом идет капитальный ремонт. Несмотря на строительные работы, студенты продолжают обучение по программе «Профессионалитет», осваивая профессии кинолога, электрика или робототехника.

Ремонтные работы стартовали летом 2025 года с учебного корпуса, а в ноябре того же года строители приступили к мастерским. Руководитель проекта компании «АгроСтройАльянс» Чингис Султанов сообщил, что в учебном корпусе полностью готова кровля площадью около 800 квадратных метров. Проложены внутренние и наружные инженерные сети, идет монтаж окон и фасадные работы.

Общая площадь учебного корпуса — почти 2 800 квадратных метров. Черновая отделка здесь уже готова, и рабочие получают материалы для чистовой отделки на первом, втором и третьем этажах. Для маломобильных студентов изготавливают вход с пандусом.

Параллельно идет ремонт в производственном корпусе, где находятся мастерские колледжа. Площадь строения достигает 4 000 квадратных метров. Здесь завершают кровельные работы, сделан черновой пол, монтируют стены из газопеноблоков.

На объекте трудится более пятидесяти человек. При необходимости число рабочих увеличивают. Помогает техника: бетононасос, самосвалы, бетономешалки, экскаваторы-погрузчики.

Студенты Губернского колледжа вернутся в учебный корпус 1 сентября 2026 года. Производственный корпус с мастерскими сдадут в 2027 году. На прилегающей территории в этом году появится новый стадион, что особенно важно для нового направления «Правоохранительная деятельность», которое колледж откроет в сентябре 2026 года для подготовки кадров в систему МВД и Росгвардии.