Гимназию № 5 в Дзержинском капитально отремонтируют к сентябрю

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети» проходит капремонт в Гимназии №5 на улице Томилинская в подмосковном Дзержинском. На данный момент готовность объекта составляет 45%.

На территории работают 159 специалистов и 6 единиц спецтехники. В гимназии идет устройство кровли, фасадные работы, замена оконных блоков, монтаж инженерных сетей, устройство каркасных перегородок и напольной стяжки, а также черновая отделка помещений.

Также в планах — обновление материально-технической базы: закупку современной мебели и оборудования. Не забудут и о благоустройстве прилегающей территории.

Завершение всех работ и открытие обновленной гимназии запланировано на 1 сентября 2026 года.