Капремонт в гимназии № 23 в Химках близится к середине

В микрорайоне Сходня на улице Тюкова продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23. На данный момент работы выполнены на 57%. Завершить их планируют в августе 2026 года, а открытие обновленной гимназии намечено на 1 сентября 2026 года.

Ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Молодежь и дети». В настоящее время на объекте работают 56 специалистов и задействовано 3 единицы техники.

На здании завершаются фасадные и кровельные работы, ведется устройство входной группы. Внутри выполняются отделочные работы, монтаж стояков отопления, напольной плитки, вентиляционных коробов, оконных блоков и внутренних инженерных сетей. Предчистовая отделка всех внутренних помещений завершена на 90%. Общая площадь здания составляет 2 307 квадратных метров.