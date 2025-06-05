Капремонт центра творчества завершат в Чехове в третьем квартале 2025 года

Капитальный ремонт в «Центре развития творчества для детей и юношества» начался еще в январе. Строительная готовность двухэтажного здания площадью более 1500 квадратных метров на сегодняшний день составляет 31%.

Ход работ проверил первый заместитель главы муниципалитета Денис Разуваев. Он уделил особое внимание срокам и качеству ремонта.

Специалисты уже закончили демонтаж внутренних перегородок, перекрытий и инженерных систем. В ближайшее время подрядная организация приступит к ремонту фасада и демонтажу кровли. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Завершить ремонт планируют в третьем квартале текущего года. Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Денис Разуваев сообщил, что по итогам мониторинга были поставлены задачи руководству подрядной организации и даны поручения для контроля и оперативного решения.