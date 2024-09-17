Капремонт центра трудоустройства в Серпухове завершат к концу сентября

В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи городского округа Серпухов проводят капитальный ремонт. Здание 1959 года постройки реконструируют к концу сентября.

В первом корпусе центра трудоустройства молодежи за 65 лет проводили только плановый ремонт. В этом году учреждение включили в программу по ремонту социальных учреждений за счет муниципальных средств.

Здесь заменили системы электричества, отопления и канализации, выполнили перепланировку, обновили сантехнику, положили новую плитку.

В здании обустроили спортивный и актовый залы, раздевалки, кабинет по шахматам и рисованию.

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