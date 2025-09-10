Капремонт центра культуры и искусств в Ивантеевке завершат до конца 2025 года

В здании Центра культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева в Ивантеевке идет капитальный ремонт. Специалисты стремятся сохранить исторический облик здания, а внутри сделать его современным и удобным. Обновление планируют завершить к концу текущего года.

Как сообщили в подмосковном Минстрое, сейчас строители ведут кровельные и фасадные работы и монтируют систему отопления. В ближайшее время в здании установят окна и витражи.

В ведомстве также напомнили, что культурное пространство открыли 1 мая 1926 года. Тогда оно называлось «Клуб имени Первого мая». Сейчас же центр объединяет в своих стенах 16 творческих коллективов, в которых занимаются 440 человек.

Работы проходят госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».