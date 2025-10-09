Капремонт центра культурных инициатив в Кашире завершат в 2026 году

В Кашире на улице Стрелецкой проходит капремонт центра культурных инициатив. Сейчас рабочие осуществляют демонтаж и обновляют кровлю. Полностью завершить работы нацелены в 2026 году, сообщили в подмосковном Минстрое.

В здании, построенном в 1957 году, планируется реставрация фасада, ремонт входной группы, проведение кровельных работ, а также внутренняя отделка, замена инженерных сетей, радиаторов, сантехники, пола, потолков, окон и дверей.

Подрядчику предстоит поставить в центр новую мебель и провести благоустройство территорий рядом.

Работы осуществляются по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

После завершения капремонта в здании продолжат работать кружки, студии для взрослых и детей, а также творческие коллективы и ансамбли.