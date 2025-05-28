Капремонт Центра детского творчества в Коломне завершат к сентябрю

Масштабное обновление продолжается в Центре детского творчества в микрорайоне Колычево в Коломне. Строительная готовность уже превысила 45%.

Рабочие провели ремонт крыши, сейчас ведут общестроительные работы и готовят интерьеры к отделке. Также специалисты занимаются обновлением входных групп, стен санузлов и коридоров.

Кроме того, идет монтаж труб отопления и водоснабжения, установка новых окон и линий освещения. Строители ведут малярные и плиточные работы. Всего на площадке трудятся 30 человек.

В планах также утепление фасада, обновление инженерных коммуникаций и внутренняя отделка. Также рабочие благоустроят территорию около Центра, установят современную мебель и технику.

Напомним, что Центр детского творчества на улице Девичье поле в Коломне построили в 1980-м году. Обновления должны завершить к началу нового учебного года.