Капремонт тепловых сетей в Лосино-Петровском завершат в сентябре 2025 года

В городском округе Лосино-Петровском по госпрограмме проводят масштабное обновление тепловых сетей. Часть участков реконструируют уже в июне, некоторые модернизируют до конца августа, остальное работы завершат в сентябре.

Так, до 7 июня обновят теплосети от дома № 7 по улице Гоголя до дома № 20 по улице Октябрьская, а также от дома № 6 по улице Гоголя до дома № 11 по улице Суворова. Работы проводит подрядная организация ООО «Теплоинжстрой».

Также реконструируют участок тепловых сетей от котельной № 8/15: по улице Гоголя до дома № 15 по улице Горького. Строительно-монтажные работы по контракту с администрацией Лосино-Петровского выполняет подрядная организация ООО «Строй Групп». Модернизацию участка планируют завершить до 20 августа.

Параллельно компания ООО «Твэл» проводит капитальный ремонт сетей от котельной № 3 до центрального теплового пункта № 1 у дома № 4 по улице Ленина, а также от котельной № 3 до тепловой камеры в детском саду «Родничок». Работы выполнят до 31 августа.

В поселке Юность городского округа Лосино-Петровский обновят участок от котельной до центрального теплового пункта № 2. На время ремонта здесь проложили временный наземный трубопровод, чтобы не создавать жителям неудобств. Все работы планируют завершить в сентябре 2025 года.