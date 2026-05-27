Капремонт теплового участка завершили в поселке Румянцево в Истре

Специалисты заменили 50 метров прямого и обратного трубопровода на трубы в ППУ-изоляции, что обеспечит повышенную энергоэффективность и срок службы. Также провели капитальный ремонт двух тепловых камер и установку новой запорной арматуры.

АО «Истринская теплосеть» продолжает подготовку к отопительному сезону 2026/2027. Сотрудники завершили капремонт аварийного участка тепловых сетей в поселке Румянцево на улице Школьная — от тепловой камеры у дома № 21 до тепловой камеры у дома № 23.

Специалисты проводят такие работы для того, чтобы снизить риски аварий и протечек в зимний период, обеспечить стабильное теплоснабжение многоквартирных домов и сократить внеплановые отключения.

Все трубы проложены под тротуарами без вскрытия асфальтового покрытия. Дорожная и пешеходная инфраструктура не пострадала.