Капремонт теплосети на улице Гоголя в Лосино-Петровском проведут в 2025 году

В городском округе Лосино-Петровский объявили конкурс на капитальный ремонт тепловых сетей на улице Гоголя. Он пройдет в электронном формате.

Извещение о проведении конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчик проведет инженерные изыскания, разработает и подготовит проектно-сметную документацию и выполнит капитальный ремонт тепловых сетей от улицы Котельной 8/15, от улицы Гоголя, дом № 7 до улицы Чехова, дом № 8, от Октябрьской улицы, дом № 9 до улицы Суворова, дом № 11.

Протяженность теплосети в общей сложности составит 856 метров.

Отметим, что капитальный ремонт проведут за счет средств бюджета Московской области и городского округа Лосино-Петровский в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами».

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