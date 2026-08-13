Капремонт стадиона «Филимоновский» завершат в Павловском Посаде в 2027 году

11 августа временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов проинспектировал ход работ на объекте. Также он проверил благоустройство территории парка имени А. С. Потапова.

На стадионе «Филимоновский» после смены подрядчика темпы работ заметно ускорились. Сейчас на площадке трудятся 15 специалистов, задействованы три единицы техники: трактор, ломовоз и самосвал.

Строители ведут обратную засыпку футбольного поля песком с уплотнением, вяжут армокаркас для свай и приступили к монтажу крытой спортивной площадки размером 20 на 40 метров — она станет всепогодной ареной.

В парке имени А. С. Потапова благоустройство также в активной фазе. Продолжается масштабное озеленение: высаживаются деревья и кустарники, формируется зеленый каркас парка. В игровом комплексе уже установили детский «самолет», идет дальнейший монтаж оборудования.

Особое внимание привлекает пешеходный настил над водой — он обещает стать новой точкой притяжения и, вероятно, самым фотографируемым местом округа. Также в парке устанавливают шезлонги для комфортного отдыха и готовятся к финишному асфальтированию парковки.

Благодаря поэтапной работе в округе появляются современные спортивные пространства и уютные зоны для семейного отдыха.