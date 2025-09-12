Капремонт спортшколы в Ликино-Дулеве начали в Орехово-Зуевском округе

Учреждение «Феникс» ждет капитальное обновление на фундаментальном уровне: поменяют все, что скрыто от глаз, но является жизненно важным для нормальной работы учреждения. Специалисты уже приступили к демонтажным работам, после чего дадут окончательную оценку состоянию всех систем.

Основное здание спортивной школы построено в 1969 году, бассейн — в 1985-м. Ранее в учреждении проводили только косметический ремонт, латали протечки, поддерживая порядок «хозяйским способом». Но инженерные коммуникации уже полностью исчерпали свой ресурс, кровля постоянно протекала.

Депутат Государственной думы Геннадий Панин рассказал, что год назад было решено побороться за включение спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве в государственную программу капитального ремонта и Народную программу партии «Единая Россия». Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева это удалось сделать.

«Провели рабочую встречу с генеральным директором компании-подрядчика и руководителем проекта. Перед стартом строительных работ обсудили координацию действий и согласование организационных вопросов», — добавил Геннадий Панин.