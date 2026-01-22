Капремонт спортшколы «Феникс» завершат в Орехово-Зуевском округе в 2026 году

Построенная в 1970-х годах спортивная школа является единственным доступным крупным спортивным объектом в микрорайоне Лиаз города Ликино-Дулево. Капитальный ремонт здания ведется по Народной программе партии «Единая Россия».

Работы включают замену окон и дверей, всех инженерных сетей, сантехники, ремонт и утепление фасада, установку современных систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустройство территории. Для школы закупят новую мебель и спортивный инвентарь.

В «Фениксе» около 400 детей и взрослых занимаются баскетболом, футболом, дзюдо, боксом и плаванием.

«Мы понимаем, что спорт — это не только результат на табло, а привычка двигаться и работать над собой. И когда один комплекс объединяет столько спортсменов, качество становится не целью, а обязательным стандартом. Именно поэтому мы приступили к капитальному ремонту спортивной школы», — рассказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Завершить все работы планируют к 1 сентября 2026 года. На время ремонта воспитанникам спортшколы предоставили другие места для тренировок.