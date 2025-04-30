Капремонт спорткомплекса «Звезда» завершат в Звенигороде в 2026 году

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел выездное совещание, на котором обсудили предстоящий капитальный ремонт двух важных спортивных объектов — спорткомплекса «Звезда» и Академии дзюдо. Эти мероприятия — часть стратегического плана развития спортивной инфраструктуры города, направленного на создание комфортных условий для спортсменов и любителей спорта.

Общая концепция ремонта предусматривает оформление обоих объектов в едином стиле в соответствии с областным брендбуком, что подчеркнет их уникальность и современный статус. В рамках работ планируют заменить инженерные коммуникации, провести внутреннюю и наружную отделку, обновить фасады и благоустроить прилегающую территорию.

Особое внимание уделят состоянию Академии дзюдо, которая была включена в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в феврале 2025 года. Здание, построенное в 2012 году, уже около 10 лет не функционирует, в том числе семь лет отсутствует отопление. Перед началом капитального ремонта необходимо провести проверку конструктивных элементов и пройти соответствующую экспертизу.

График выполнения работ представит подрядчик сразу после майских праздников. Демонтажные работы в «Звезде» планируют начать не раньше июня после завершения чемпионата России по гандболу и учебного года, а в Академии — возможно, уже сейчас, чтобы ускорить подготовительные этапы.

Глава округа также предложил рассмотреть вариант создания на базе Академии дзюдо небольшой гостиницы для спортсменов, чтобы привлечь спортивные федерации и упростить содержание комплекса.