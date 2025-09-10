Капремонт спортивной школы начался в Старом Городке Одинцовского округа

Спортивная школа в Старом Городке — знаковое место для всего Одинцовского округа. Здесь готовят спортсменов мирового уровня: в секции акробатики тренируются около 350 ребят у 15 наставников.

Капитальный ремонт здания стартовал в конце августа. Сейчас компания-подрядчик демонтирует старое оборудование и покрытие. Предстоит обновить фасад и входную группу, отремонтировать крышу, заменить инженерные сети, окна, двери, радиаторы и сантехнику. Строители сделают новые полы и потолки, проведут отделку, завезут специальную мебель для бокса и акробатики.

Ремонт кровли завершат до конца года, после чего перейдут к отделочным работам. Обновленная школа откроет свои двери в августе 2026 года. Проектные решения компания-подрядчик обсуждает с директором школы Теймуразом Гургенидзе и его командой, учитывают все пожелания.

Работы идут по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».