Капремонт спортивного комплекса «Звезда» в Одинцове завершат осенью 2026 года

Готовность капитального ремонта спортивного комплекса «Звезда» в Одинцовском округе составила 25%. Тепловой контур уже закрыли, в январе подрядчик приступит к чистовой отделке.

Специалисты завершили демонтаж, сейчас усиливают стены фахверками и возводит внутренние перегородки. Рабочие заканчивают черновую отделку и стяжку. На первом этаже смонтировали большую часть перегородок из газобетона, впереди — укладка инженерных коммуникаций.

Сейчас на площадке трудятся 35 человек, для ремонта задействовали четыре единицы техники. Все работы планируют завершить к сентябрю 2026 года.

После обновления на первом этаже разместят спортивный зал, бассейны, тренерские, кафе, удобные раздевалки с душевыми, а на втором — современные залы для бокса, гимнастики и фехтования. Реконструкцию проводят по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».