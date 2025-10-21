Капремонт спортивного комплекса в Буньково завершили в Богородском округе

Работа велась в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья». Особое внимание уделили деталям, чтобы создать комфортные условия для занятий и досуга детей и взрослых. Был проведен ремонт кровли, фасада, внутренних помещений в здании, сделана отмостка. Сейчас остаются последние штрихи. В настоящее время ожидается поставка мебели. Идут работы на сцене — подшивается занавес.

В честь открытия спортивного комплекса будет подготовлена праздничная программа. Местные жители с нетерпением ждут этого события, ведь в здании действуют 24 клубных формирования и спортивные секции, которые посещают более 400 человек. Самому юному из них всего четыре года, а самому пожилому участнику — 86 лет.

После всех мероприятий комплекс станет еще более привлекательным для жителей и гостей деревни.