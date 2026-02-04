Капремонт системы водоснабжения завершили в деревне в Одинцовском округе

Масштабный проект по обновлению систем водоснабжения завершили в деревне Жуковка Одинцовского округа. Работы носили комплексный характер и привели к полной модернизации ключевой коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

Так, в ходе капитального ремонта была проведена не просто частичная замена, а полная реконструкция сетей общей протяженностью почти километр (945 метров). Специалисты подрядной организации демонтировали старые изношенные коммуникации и проложили современные, надежные трубопроводы. Они — основа для долговечной и эффективной системы. Помимо этого, были установлены новые водопроводные камеры и колодцы, обеспечивающие удобный доступ, контроль и обслуживание сетей в будущем.

Главным результатом реализации этого проекта стало стабильное и бесперебойное водоснабжение для 231 жителя деревни Жуковка. Это напрямую влияет на качество их повседневной жизни, исключая перебои и связанные с ними неудобства.

Важно отметить, что проект был выполнен четко в установленные сроки — все работы заняли один год.