Капремонт школы в поселке Майдарово под Солнечногорском завершат к 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В корпусе «Майдарово» Ложковской средней общеобразовательной школы идет капитальный ремонт, который планируют завершить к концу августа 2025 года. Сейчас подрядчик заканчивает демонтаж и готовится приступить к черновым и электромонтажным работам.

Общая площадь двухэтажного здания 1984 года постройки составляет 1649 квадратных метров. Помимо школы, внутри располагается детский сад.

Во время ремонта специалисты планируют заменить отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию и кондиционирование. Они также модернизируют системы связи, видеонаблюдения, пожарной безопасности и охранной сигнализации, обновят кровлю, фасад и обустроят современную входную зону. В образовательном учреждении появится новое оборудование.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Работы уже проверил заместитель главы Солнечногорска по архитектуре и строительству Александр Сорокин.

«Сейчас на объекте работы по демонтажу практически завершили. Приступили к черновым работам, выходит бригада электромонтажников. Бригада сантехников и бригада, которая обновит трубы отопления, будет примерно через месяц, в конце отопительного сезона, чтобы не размораживать здание. Сроки соблюдают», — отметил он.

Работы выполняют по государственной программе «Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

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