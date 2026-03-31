Капремонт школы в подмосковном Чехове близится к активной фазе

В городе Чехов Московской области продолжается капитальный ремонт учебного заведения. Строители активно работают над обновлением подвала здания, где проходят основные ремонтные работы. Начальник строительного участка подрядной организации Андрей Мамедов сообщил, что в подвале меняют полы и проводят черновую отделку стен.

Сначала укладывают слои рулонной гидроизоляции, затем — керамзит для звукоизоляции, после чего устанавливают сетку для армирования поверхности. Сверху ее заливают стяжкой — раствором из песка и цемента. В качестве финишного покрытия планируется укладка напольной керамической плитки.

Параллельно с этим в подвале проводят черновую отделку стен: их штукатурят и планируют покрасить. Все работы планируют завершить до конца апреля.

На первом этаже рабочие завершают стяжку полов, а на втором эта работы уже выполнены. Также удаляются старые и поврежденные материалы в актовом зале и на лестницах. Производится вентиляция помещений и вывоз строительных отходов.

Учебное заведение включено в государственную программу Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Проект финансируется из регионального бюджета. Модернизацию проводят 26 рабочих и три инженера. Подрядчику поставили задачу закончить реконструкцию к началу сентября 2026 года.