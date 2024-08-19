Капремонт школы в Братовщине завершится к 1 сентября

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил готовность образовательных учреждений к 1 сентября. Подрядчик завершит капитальный ремонт школы в Братовщине к началу учебного года.

Основные работы в школе в Братовщине выполнены. Подрядчик благоустраивает прилегающую территорию. Мебель и оборудование устанавливают в учебных классах. Учреждение откроется в День знаний.

«Вопросов много. Подрядчику необходимо усилить рабочие темпы, но рисков не видим — 1 сентября ученики начнут год в обновленной школе», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Школу в поселке Ашукино капитально ремонтируют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. По проекту работы пройдут в два этапа: сначала отремонтируют актовый зал, а с 1 января приступят к обновлению основного здания.

Рабочие уже восстановили кровлю актового зала, которая обрушилась в 2022 году. Помимо этого, подрядчик отремонтировал пищеблок и прилегающие помещения.

По программе губернатора Подмосковья «Открытый стадион» переделают спортивный объект. Он будет доступен и для школьников, и для жителей поселка. Современную систему теплоснабжения установят взамен старой угольной котельной. Всего в учреждении учатся 876 ребят.

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