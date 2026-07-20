Капремонт школы «Созвездие Вента» завершат в Можайском округе к 1 сентября

В деревне Мокрое Можайского округа продолжается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента». Здание, построенное в 1969 году, должно открыться к 1 сентября 2026 года в обновленном виде.

Специалисты завершают монтаж вентилируемого фасада, уже выполнили чистовую отделку помещений, проложили электрику и слаботочные сети, полностью закончили установку сантехники. Сейчас ведутся работы по укладке напольного покрытия, монтажу осветительных приборов и подключению розеток. В холле, на лестнице и в коридорах начали прорисовывать тематические панно.

Художественное оформление школы создается индивидуально, в соответствии с культурным кодом округа. Над эскизами работает команда художника Алексея Шилова. Все работы выполнены в итальянской технике сграффито. На прилегающей территории уже уложили новый газон и свежее асфальтовое покрытие. На объекте трудятся около 60 человек и задействовано три единицы техники.

Обновленная школа площадью почти 1700 квадратных метров примет учеников из деревень Мокрое, Митьково, Вышки и Некрасово.