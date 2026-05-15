Капремонт школы «Созвездие Вента» в Можайске завершат 1 сентября

В деревне Мокрое продолжается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента» 1969 года постройки. Площадь двухэтажного здания составляет почти 1700 квадратных метров.

Школу будут посещать дети из деревень Мокрое, Митьково, Вышки и Некрасово. Строители работают на нескольких участках одновременно: идут монолитные работы по устройству новой входной группы, продолжается отделка вентилируемого фасада. Подрядчик монтирует инженерные сети водопровода и электропроводку, устанавливает сантехнику.

На втором этаже уже приступили к чистовой отделке. На площадке трудятся 37 человек и 2 единицы техники.

Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года. «„Созвездие Вента“ — важный социальный объект для нескольких деревень. После капитального обновления школа откроет свои двери для учеников в новом качественном формате», — сообщили в администрации округа.