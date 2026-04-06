Капремонт школы «Созвездие Вента» под Можайском закончат в сентябре

В школе «Созвездие Вента» в деревне Мокрое Можайского округа продолжается капитальный ремонт. Площадь объекта составляет почти 1700 квадратных метров.

Демонтажные работы практически выполнены. Общестроительные работы завершены почти наполовину, идут кровельные, фасадные работы и чистовая отделка помещений. Параллельно монтируют инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции. В ближайшее время ожидается поставка оборудования и пусконаладочные работы.

Для ускорения работ запланировано увеличение числа рабочих. Сейчас на объекте занято 60 человек и два инженерно-технических работника. При необходимости штат нарастят.

Благодаря капитальному ремонту село Мокрое получит современную школу с обновленными фасадами, кровлей, инженерными системами и благоустроенной территорией. Откроет свои двери обновленная школа в сентябре 2026 года.