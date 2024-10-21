Капремонт школы № 5 завершится в Лобне в 2024 году

Капитальный ремонт пятой школы в Лобне близится к завершению. Ход работ проверили глава муниципалитета Анна Кротова и первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Марат Сибатулин.

Ремонт учебного заведения, построенного в 1960 году, начался в конце июня. Специалисты должны будут утеплить и обновить фасад, заменить инженерные сети, оборудование, кровлю, окна и двери.

Сейчас 17 рабочих трудятся на ремонте фасада и крыши. Работы планируется завершить к 1 ноября. Спортивный зал, где усиливают оконные приемы, отремонтируют до середины декабря. Затем начнется благоустройство спортплощадки, где уложат резиновое покрытие и установят нужные для занятий элементы.

В здании также выполнят внутреннюю отделку помещений, закупят новую мебель, оборудование и сантехнику.

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