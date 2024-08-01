Капремонт школы № 5 в Солнечногорске завершат к 1 сентября

Капитальный ремонт в школе № 5 в Солнечногорске перешел в финальную стадию. Сейчас бригада из 50 человек выполняет чистовую отделку, финишную покраску фасада и благоустройство территории. Все работы завершат к 1 сентября.

Ремонт учреждения стартовал в январе 2024 года. За это время здесь смонтировали системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, установили оборудование вентиляционной системы и электрощитов, заменили кровлю и окна, утеплили фасад, положили плитку и выполнили другие работы. К 1 сентября школу оснастят новой мебелью и оборудованием.

Школа № 5 — одно из старейших образовательных учреждений Солнечногорска. Ее возвели в 1940 году. Такие масштабные работы здесь проводятся впервые. Капитальный ремонт выполняют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

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