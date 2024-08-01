Капремонт школы № 5 в Солнечногорске завершат к 1 сентября
Капитальный ремонт в школе № 5 в Солнечногорске перешел в финальную стадию. Сейчас бригада из 50 человек выполняет чистовую отделку, финишную покраску фасада и благоустройство территории. Все работы завершат к 1 сентября.
Ход капитального ремонта проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
«Школа подготовлена, укладка инженерных сетей завершена. Осталось только конечные приборы установить. Начали крепить каркасную систему на потолках второго этажа. Вставлены окна, смонтирована кровля. Рабочие приступили к благоустройству. Готовность объекта составляет порядка 70 — 73%», — рассказал Сорокин.
Ремонт учреждения стартовал в январе 2024 года. За это время здесь смонтировали системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, установили оборудование вентиляционной системы и электрощитов, заменили кровлю и окна, утеплили фасад, положили плитку и выполнили другие работы. К 1 сентября школу оснастят новой мебелью и оборудованием.
Школа № 5 — одно из старейших образовательных учреждений Солнечногорска. Ее возвели в 1940 году. Такие масштабные работы здесь проводятся впервые. Капитальный ремонт выполняют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы.
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