Капремонт школы № 18 в Балашихе завершат к 1 сентября

В Балашихе продолжается капитальный ремонт школы № 18 в Агрогородке. Больше тысячи юных жителей и 55 педагогов начнут учебный год в обновленных классах.

Рабочие уже справились с кровлей, сейчас занимаются фасадом и внутренней отделкой здания, монтируют инженерные сети. Общая готовность объекта превысила 75%.

Ранее в школе не было полноценного пищеблока — детей кормили привозным питанием. Теперь здесь появится своя столовая.

«Вообще у нас капитальный ремонт проводится по инициативе родителя нашего ученика, участника специальной военной операции, который попросил у Андрея Юрьевича капитальный ремонт нашей школы. Он сам учился в этой школе, сейчас в этой школе работает его супруга, учатся его дети», — рассказала директор школы Елена Васильева.

На прилегающей территории обновят дорожное покрытие, бордюры, газон и спортплощадку.

«Строится большое спортивное ядро: футбольный стадион, универсальная спортивная площадка. Темпы хорошие по строительству, есть еще где усилиться. Еженедельно мы проводим совещания совместно с компанией-подрядчиком для того, чтобы уже в августе все работы строительные закончить», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

«Первого сентября, я уверен, переговорив со строителями, что школа будет построена, День знаний будет здесь настоящим праздником. Видите, как уже фасады выглядят, посмотрели еще раз внутри расположение. В том числе спортзала, который расширили, сделали вентиляцию, современный дизайн, все необходимое оборудование, раздевалки для детей. Ну и такой многофункциональный зал будет актовый, где дети смогут заниматься дополнительным образованием и проводить школьные мероприятия», — добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сейчас на реконструкции находятся и другие учебные заведения округа: Первая гимназия в Железнодорожном, детские сады в микрорайонах Купавна, Павлино и Саввино. Всего в этом году в Подмосковье капитально отремонтируют 48 школ, 38 детских садов и 11 учреждений среднего и высшего образования.