Школу № 11 в деревне Кузнецы капитально отремонтируют к 1 сентября

В деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 11. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, на данный момент строительная готовность объекта составляет 40%.

Капитальный ремонт школы проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

На объекте задействованы 30 специалистов и две единицы техники. Выполняются отделочные, кровельные и фасадные работы, ведется монтаж инженерных сетей.

В здании школы общей площадью 3889,3 кв. м проведут необходимые ремонтные работы, обустроят входные группы, заменят системы отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации, окна и двери. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.