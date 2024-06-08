Капремонт школы и детского сада в Ожерелье планируют завершить к осени

В городском округе Кашира продолжается капитальный ремонт школы № 10 и детского сада № 11. Представители администрации и депутаты посетили строительные участки.

Сейчас в здании школы ведется штукатурка стен, утепление фасада, прокладка коммуникаций и обустройство входных групп. Планируется начать монтаж декоративной облицовки вентилируемого фасада, а в детском саду проводится прокладка инженерных сетей, установка окон и ремонт кровли.

Комиссия отметила высокую скорость выполнения работ на объектах и подтвердила соблюдение графика.

Напомним, что работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 годы» и Национального проекта «Образование».

После завершения ремонта школу и детский сад укомплектуют новой мебелью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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