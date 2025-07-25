Капремонт сетей водоснабжения завершат в Балашихе в 2026 году

В микрорайоне Железнодорожный продолжается капитальный ремонт сетей водоснабжения, который стартовал в 2021 году. За это время было заменено более 7,5 километра устаревших трубопроводов, что значительно улучшило качество водоснабжения для местных жителей.

В 2025 году работы продолжаются, и на данный момент обновлено около 600 метров водопроводных сетей, а также шесть водопроводных колодцев. Эти меры направлены на обеспечение бесперебойного водоснабжения и стабильной подачи качественной воды для более чем 200 тысяч жителей микрорайона, включая населенные пункты Саввино и центральную часть Железнодорожного.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения — это не просто замена труб, а комплексная модернизация инфраструктуры, которая призвана повысить надежность и эффективность водоснабжения. Важно отметить, что новые трубы соответствуют современным стандартам качества, что значительно снижает риски аварий и отключений.

Завершение всех ремонтных работ запланировано на четвертый квартал 2026 года. Это позволит не только улучшить качество воды, но и создать комфортные условия для жизни жителей микрорайона. Модернизация водоснабжения является частью более широкой программы по улучшению городской инфраструктуры и повышения уровня жизни в Балашихе.