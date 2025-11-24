Капремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-2 «Ковровый» завершили в Котельниках

Основные работы по обновлению тепловых коммуникаций от ЦТП-2 «Ковровый» завершили в городском округе. Ремонт выполняется в рамках областной государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Специалисты полностью закончили монолитные работы по строительству канала и прокладке основных труб горячего водоснабжения. Дополнительно на трубопроводах отопления установили систему оперативного дистанционного контроля. Сейчас рабочие укладывают плиты для закрытия канала, выполняют гидроизоляцию, а затем приступят к обратной засыпке.

Благоустройство территории в зимнем варианте завершат до середины декабря. Качество работ контролирует Управление технического надзора капитального ремонта региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе строят и обновляют свыше 500 объектов теплоснабжения: котельные, тепловые пункты, а также почти 332 километра теплосетей. Они позволяют обеспечить теплом около 3,7 миллиона человек.