Капремонт реабилитационного центра в Реутове завершат в августе

Масштабное обновление комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский», более известного жителям как «Родничок», завершается в Реутове. Скоро рабочие приступят к благоустройству территории около него.

Сейчас ремонт подходит к концу в бассейне. Все работы проводят по концепции «Изумрудного города», где каждому элементу интерьера уделяют внимание с точки зрения уюта и эмоционального фона.

Обновляют и кадровый состав. Сейчас в учреждении трудятся 45 человек, но за счет пилотного проекта штат расширят. В нем появятся дефектологи, логопеды и нейропсихолог.

«В центре сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Сейчас заканчивают стены и потолок в бассейне, строительство чаши тоже близится к завершению. На это потребуется около недели, после чего строители приступят к благоустройству», — отметил заместитель главы городского округа Реутов Владимир Покамин.

Все работы должны закончить в августе. Затем в «Родничке» пробно запустят программу занятий.

Каждый день центр сможет принимать до 150 детей. Продолжат и проекты для родителей и старшего поколения.