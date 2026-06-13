Капремонт проведут в гимназии № 23 в Химках

В Химках продолжается модернизация образовательных учреждений. Один из ключевых объектов этого года — корпус гимназии № 23 на улице Тюкова в микрорайоне Сходня, готовность которого составляет уже 75 процентов.

10 июня ход капитального ремонта вместе с родительским комитетом и педагогами проверили глава округа Инна Федотова, а также директор гимназии № 23 и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Сейчас в здании завершаются фасадные и кровельные работы, ведется чистовая отделка помещений, в ближайшее время начнется благоустройство прилегающей территории.

Инна Федотова отметила, что это уже третий корпус образовательного комплекса, который обновляется в рамках народной программы «Единой России»: ранее после капитального ремонта были открыты корпуса на улице Кирова и на улице Чапаева. После ремонта школа получит не только современные учебные пространства, но и уникальное тематическое оформление: первый этаж посвятят патриотической тематике, второй расскажет об истории родного края и его выдающихся жителях, а третий будет посвящен железной дороге, которая многие годы играет важную роль в жизни Сходни.

Олеся Климачева подчеркнула: «Первый этаж мы посвятили патриотической тематике и программе „Успех V единстве поколений“. Для нас важно, чтобы дети с порога погружались в историю и понимали связь времен. Гимназия становится не просто местом учебы, а пространством смыслов». Обновление гимназии № 23 стало результатом предложений жителей. Сегодня в Химках уже собрано более 5 тысяч новых наказов, многие из которых последовательно воплощаются в жизнь через развитие социальной инфраструктуры, благоустройство и модернизацию образовательных учреждений.